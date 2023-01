Arma di Taggia: a seguito della forte mareggiata, da ieri la Darsena off-limits per impraticabilità dell'area

L’eccezionale mareggiata che ha colpito le coste della Liguria ha gravemente danneggiato anche la Darsena di Arma di Taggia. Di conseguenza l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, considerato il notevole apporto di detriti e materiale fangoso depositatisi sul fondale e i numerosi ormeggi divelti ha decretato l’interdizione dal giorno 19 gennaio 2023 alla navigazione nelle acque della stessa.

“Come Comune – dichiara il Sindaco Mario Conio – preso atto della gravità della situazione, abbiamo preso contatto con gli uffici regionali competenti per poter avviare le procedure di somma urgenza al fine di mettere in tempi rapidi in sicurezza l’area portuale, per ridurre al minimo i disagi ai pescatori professionisti e agli utenti. Un’ulteriore tegola ha colpito la nostra città ma, anche in questa occasione, riusciremo presto a porvi rimedio”.