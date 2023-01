Target: Prevosto SAS, installazione di cancelli automatici e impianti elettrici

L’azienda Prevosto SAS nasce nel 1951 come ditta individuale di installazione di impianti elettrici, nel 1955 si trasforma in società e realizza importanti cantieri per grandi costruttori edili. Nel 1961 ridiventa una ditta individuale e si specializza nel settore dell’automazione dei cancelli e dei controlli sicurezza come gli antifurti. Infine, nel 1998, diviene una “S.A.S.” estendendo il campo di interesse anche ad impianti di videocontrollo, controllo accessi e parcheggi automatici.

L’azienda ha costantemente rinnovato nel corso degli anni le attrezzature, garantendo un continuo miglioramento nella qualità dei servizi offerti alla clientela. I titolari, Serafino e Clelia Prevosto, sono riusciti negli anni a conquistare una quota significativa nel mercato dell’installazione, riparazione e manutenzione di cancelli e portoni motorizzati nella Liguria di Ponente e in Costa Azzurra, acquisendo appalti da clienti di primaria importanza come il Casinò Municipale di Sanremo, Portosole, la Marina degli Aregai, i Canteri Navali Rodriquez, il Casinò di Montecarlo e vari Enti pubblici.

L’azienda opera per circa il 50% del proprio giro d’affari con privati e condomini, inoltre è entrata nel Gruppo FAAC Professional. La Prevosto SAS ha sempre mantenuto contatti e collaborazioni con marche primarie (Nice, Somfy, Manusa, Breda) per ampliare e implementare la gamma di prodotti da offrire ai propri clienti. L’azienda ha trovato in Somfy una collaborazione efficace, pertanto è entrata a fare a parte della loro stretta cerchia di rivenditori e installatori expert. Somfy offre ai clienti una gamma completa di prodotti, interfacciabili tra loro e implementabili anche in tempi successivi, tutti coperti da una garanzia di cinque anni.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

