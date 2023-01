Ventimiglia: Francesca Reggiani apre la stagione di prosa del teatro Comunale con “Gattamorta”

Venerdì inizio sfavillante per la stagione di prosa del teatro Comunale di Ventimiglia. Francesca Reggiani presenterà “Gattamorta”, one-woman-show che in 90 minuti schiera sul palco attualità e costume, informazione e politica, nel tipico stile a tutto campo dell’artista.

Con “gatta morta” si usa definire quelle donne che si fingono timide e innocenti per ghermire le proprie prede, atteggiamento che, se adottato dagli uomini non viene stigmatizzato, ma esaltato. Un uomo che si comporta allo stesso modo, male che vada, è un simpatico seduttore, se non un irresistibile playboy. Disparità di vedute. Due pesi e due misure, come sempre del resto quando si parla dei complicati rapporti tra uomini e donne.

Prendendo a pretesto la caratteristica principale della “gatta morta”, ovvero la capacità di manipolare gli altri, l’attrice racconta le sabbie mobili del nostro tempo, restituendoci un’abile fotografia dell’oggi.

Muovendosi fra pregiudizi, inganni, astuzie, Francesca Reggiani affida a brucianti monologhi le sue riflessioni, mette in scena un diario di quotidiane follie, dà voce alle star del circolo mediatico: scienziati, virologi, cuochi, opinionisti e ministri della provvidenza.

Biglietteria online: https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5695