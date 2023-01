Mareggiata ad Arma di Taggia e danni alle barche della Darsena, Parodi "Problemi noti e i diportisti attendono, con il Comune c'è dialogo"

È tempo di fare la conta danni nel porto di Arma di Taggia. A 24 ore dalla mareggiata nella Darsena è stato chiuso il pontile e ci sono diverse barche che hanno riportato danni.

"Adesso per fortuna la situazione è sotto controllo. - dice subito Roberto Parodi, presidente del Circolo Nautico di Arma, l'ente che gestisce l'approdo armese - Alle 21 di lunedì ho ricevuto una telefonata dove mi hanno chiesto di venire in Darsena perchè il mare era salito e quando sono arrivato c'era un disastro".

C'è voluta tutta la notte e parte della mattina per mettere in sicurezza le imbarcazioni. "Non ci siamo fermati un attimo. - commenta - Devo dire grazie a cinque persone che hanno lavorato senza sosta per salvaguardare le barche. Oltre a loro vanno ringraziati anche i militari della Guardia Costiera. Il comandante della delegazione di spiaggia di Arma di Taggia Davide Fusco insieme ad altri due uomini ha operato insieme a noi per tutta la mattinata. Hanno dimostrato grande professionalità e gli va riconosciuto".

In totale sono una decina le barche che hanno spaccato gli ormeggi. "Non ci aspettavamo che andasse a peggiorare così soprattutto in base a quanto era stato detto dalle previsioni meteo. - sottolinea Parodi - Invece il vento ha iniziato a spingere da ovest e le onde sono entrate con ancora più forza nella Darsena anche perchè non c'era il torrente ingrossato a spingere verso l'esterno. Le barche ormeggiate hanno riportato diversi danni, andando a colpire verso il pontile o di lato contro le altre imbarcazioni ormeggiate".

Quanto accaduto ha messo ancora una volta in risalto i problemi della Darsena, in particolare quello relativo alle catenarie. Da anni i diportisti chiedono a gran voce interventi al Comune a fronte anche di quanto viene pagato per un posto barca. Si parla indicativamente di una somma tra gli 800 e i 1200 euro annui per ogni posto e al momento sono 60 gli spazi occupati, su 80 totali.

"Inutile girarci intorno i problemi ci sono da tanti anni quello delle catenarie è urgente così come la necessità di ripristinare il faro all'imboccatura del porto. - rimarca il presidente Parodi - La gente si aspetta degli interventi. In questi giorni ho incontrato gli amministratori e posso dire che volendo essere ottimisti il Comune ha dimostrato sensibilità e siamo fiduciosi che i problemi a breve vengano risolti".