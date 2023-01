Sanremo: musica a tutto volume a tarda sera nella zona di Pian di Poma, la protesta di un residente

Un nostro lettore, Federico Puglioli, ci ha scritto per segnalare quanto accade in corso Marconi, dove sono parcheggiati alcuni camper fissi:

“La sera, oltre le 23.30, viene suonata musica ad alto volume come se ci fosse una discoteca a cielo aperto. La Polizia Municipale alla quale ci siamo rivolti ci ha risposto che è problematico intervenire perché non è possibile contestare alcuna infrazione essendo dei privati (su suolo pubblico). Mi permetto una domanda e una constatazione: ma non sarebbe meglio trovare per queste persone degli spazi in luoghi dove non possano arrecare disturbo ai cittadini? Quindi chiunque per strada (suolo pubblico) si metta a fare rumore con musica, schiamazzi o altro può farlo senza che gli si possa contestare nulla? Mi sembra alquanto strano”.