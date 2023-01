Pallamano: nove vittorie su altrettanti incontri per la San Camillo femminile, ora la seconda fase del torneo

Non poteva che finire con una vittoria la prima fase del campionato per la squadra Senior Femminile della San Camillo Riviera Pallamano Imperia, impegnata sabato a Vence contro la locale formazione.

Una vittoria nettissima, per 41-21: "Al di là del punteggio finale – dice il dirigente Piero Torielli - il primo tempo è stato vissuto da parte nostra troppo nervosamente, dovuto all'atteggiamento delle avversarie e delle ‘macchinose’ decisioni prese dall'arbitro. Comunque una volta capito come fare per superare tutto questo, giocare a pallamano come sappiamo, nella seconda frazione non c'è più stata storia ed il punteggio finale ne è la dimostrazione".

Ora al team del capoluogo, capolista con nove vittorie su nove incontri, non resta che attendere almeno una settimana per conoscere quali saranno le altre avversarie promosse alla poule promozione. "Siamo solo alla metà del nostro cammino stagionale - conclude lo stesso dirigente – e, anche se saranno delle avversarie che abbiamo già superato nella stagione regolare, non bisognerà assolutamente abbassare la concentrazione, per raggiungere il nostro obbiettivo finale, ovvero, quello di essere promossi alla categoria superiore".

SAN CAMILLO RIVIERA IMPERIA: Raffaella Broi reti 2, Valentina Cigna 1, Laura Daprelà portiere, Chiara Giordano 4, Alessia Moisello 7, Alice Olivieri, Chiara Repetto 16, Giulia Repetto 10, Ksenija Susa 1. Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli.