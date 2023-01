Dopo la pausa delle vacanze natalizie, tornano in campo le formazioni della scuola di Pallavolo Mazzucchelli

Dopo la pausa delle vacanze natalizie, sono tornate in campo varie formazioni della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli che nelle giornate di Sabato 14/01/23 e Domenica 15/01/23 hanno disputato le rispettive partite di campionato.

Il fine settimana "Mazzu" è iniziato con la partita della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U14/F CSI che alle ore 16.00, presso il Palasport comunale di S.Lorenzo al Mare, ha dovuto affrontare le padroni di casa del Nova Volley. La squadra di coach Fabrizio Cane è riuscita ad appropriarsi dei 3 punti grazie ad una netta, seppur non brillante, vittoria per 3 set a 0. Da far presente che in questo match c'è stato il debutto in campo di alcune ragazze che hanno "iniziato quest'anno" e che hanno disputato nel complesso una buona partita, mostrano buone fasi di gioco sia in fase d'attacco che in fase difensiva.

La giornata successiva si è aperta con il match delle giovani ragazze del Conad City Mazzu U13/F CSI che alle ore 11.00 alla palestra di Villa Citera a Sanremo hanno ospitato la compagine San Pio X Loano 1. Purtroppo la vittoria è andata alla formazione ospite che con la propria prestazione ha evidenziato le lacune della squadra matuziana dovute al ritardo nella preparazione. A fine incontro, coach Fabrizio Cane, si è soffermato ad analizzare la non proprio brillante prestazione delle sue ragazze affermando che si dovrà lavorare con impegno per migliorare queste mancanze ma che allo stesso tempo si reputa fiducioso per il proseguo della stagione poichè le ragazze sono in gamba e vede in loro un ampio margine di crescita e di miglioramento.

Successivamente, l'ultima partita di questo week-end pallavolostico è stata quella dei ragazzi dell'Unione Maschile Sanremo che Domenica 15/01/23 alle ore 15.00 al Mercato dei Fiori di Sanremo hanno ospitato la formazione Ares Albisola Pallavolo nel match valido per la categoria U15/M FIPAV, imponendosi per 3 set a 1 con i seguenti punteggi: 25/15 – 25/16 – 10/25 – 25/11. A fine incontro mister Angelo Del Toro si è espresso in questo modo sulla vittoria dei propri ragazzi: «Innanzitutto ci tengo a fare i complimenti all'Albisola che si è dimostrata una buona squadra che ci ha messo non poco in difficoltà. La prestazione dei miei ragazzi non è stata troppo brillante sotto l'aspetto del gioco, complici i vari malanni di stagione che ci hanno dato una bella mazzata e che non hanno consentito ai miei atleti di esprimersi nel migliore dei modi sul terreno di gioco, ciò ha probabilmente portato ad un blackout totale nel terzo set. I primi 2 parziali di gioco ce li siamo portati a casa con relativa facilità, facendo vedere buone azioni di gioco sia in attacco che in difesa ma, come detto precedentemente, nel terzo i miei ragazzi hanno totalmente staccato la spina della concentrazione il che ha portato a commettere troppi errori dando la possibilità all'Albisola di appropriarsi meritatamente di questo set. Fortunatamente la mia squadra al quarto parziale di gioco si è totalmente "risvegliata" e giocando con grinta, determinazione e con quella concentrazione che ci era mancata nel set precedente, si è appropriata anche del quarto set e di conseguenza della partita. Ci tengo a fare i complimenti a tutti i miei ragazzi, nessuno escluso, che hanno dimostrato ancora una volta di essere dei leoni disposti a non arrendersi mai, sono convinto che con questo atteggiamento e con questa voglia di fare potranno raggiungere ottimi risultati».