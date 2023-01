Cuscini in memory foam: quali vantaggi offrono per il riposo

Disporre di un cuscino di qualità è fondamentale per riposare bene durante la notte; esso deve infatti essere in grado di sostenere in maniera uniforme e costante la testa e le strutture cervicali, per garantire comfort ed evitare di assumere una postura errata o scomposta mentre si riposa.

I cuscini in memory foam sono una delle opzioni migliori da questo punto di vista; grazie all’imbottitura viscoelastica - utilizzata anche per supporti cervicali e lombari - sono in grado di soddisfare le esigenze di riposo più disparate. In commercio, infatti, se ne possono trovare di vario genere: basta sfogliare il catalogo di un e-commerce specializzato come inmaterassi.it per constatare quanto ampia e variegata sia l’offerta di mercato.

Memory foam: cos’è

Il memory foam è un materiale oggi ampiamente utilizzato nell’industria del bedding per realizzare le imbottiture di materassi e cuscini (anche in combinazioni con elementi aggiuntivi o complementari). Si tratta di una schiuma poliuretanica viscoelastica sviluppata negli anni Sessanta dalla NASA che oggi rappresenta una delle opzioni più comuni per la produzione di sistemi e accessori per il riposo.

Il nome con cui tale materiale è noto a livello commerciale fa riferimento sia alla composizione della stessa (“foam” in inglese vuol dire proprio ‘schiuma’) sia alla particolare capacità di deformazione elastica. “Memory”, invece, indica il modo in cui la schiuma viscoelastica reagisce ad un peso: prende la forma dell’oggetto che esercita la pressione e la ‘conserva’ fin quando la sollecitazione non si esaurisce, riprendendo il proprio volume originario dopo pochi secondi.

I benefici per la qualità del riposo

Perché i cuscini in memory foam possono migliorare il riposo notturno? La risposta è semplice: in virtù delle caratteristiche che contraddistinguono la schiuma viscoelastica.

Un supporto con imbottitura in memory, infatti, è in grado di deformarsi per adattarsi perfettamente alla conformazione ergonomica della testa, del collo, della zona lombare o delle gambe. In altre parole, il memory assume la forma della struttura da sostenere, in maniera tale da offrire un supporto costante ed uniforme. Così facendo, il cuscino evita che l’utilizzatore assuma una postura scomposta mentre dorme; non è un caso che le imbottiture in memory vengano impiegate non solo nei cuscini tradizionali ma anche per supporti ergonomici per la schiena o da posizionare tra le gambe (consigliati per chi tende a dormire su di un fianco e con le gambe leggermente piegate).

I vari tipi di cuscini in memory

I guanciali imbottiti con una lastra in memory foam servono principalmente a sostenere adeguatamente la testa e il collo; la maggior parte dei modelli ha una forma tradizionale mentre i supporti ergonomici hanno una zona più alta e una più bassa: questa conformazione è studiata per accogliere perfettamente la curva del collo e impedire che la testa resti piegata in avanti o all’indietro. In entrambi i casi, la postura errata determina uno stress eccessivo a carico delle strutture cervicali che può provocare infiammazioni locali (nevralgie o cervicalgie), indolenzimento o torcicollo, e conseguenti disturbi del sonno.

Alcuni cuscini cervicali hanno una struttura più complessa: oltre all’incavo per la testa, sono presenti delle zone rialzate sui lati per mantenere la testa nella posizione corretta durante il riposo ed evitare che l’area delle vertebre cervicali venga sottoposta a stress eccessivo.

I cuscini per il sostegno alle gambe, invece, sono generalmente triangolari con un incavo centrale, studiato appositamente per adattarsi alla forma delle gambe. Vengono impiegati soprattutto per limitare il sovraccarico sulle articolazioni nei soggetti che soffrono di dolori articolari. Infine, i supporti lombari hanno quasi sempre un lato piatto e uno curvo, per adattarsi all’arco della schiena e permettere all’utilizzatore di dormire assumendo una postura corretta per tutta la durata del riposo notturno.