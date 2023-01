Coronavirus: in netto calo i numeri del Principato di Monaco, nell'ultima settimana solo 25 casi

Sono stati 25 i nuovi casi di Covid, nell’ultima settimana nel Principato di Monaco, dove il bilancio sale a 16.028 persone colpite dal coronavirus dall’inizio della pandemia. Sono invece 15.941 quelle guarite.

Calano i ricoveri in ospedale: sono 12 quelli attuali, dei quali nessuno in terapia intensiva. Sono infine 15 le persone seguite a casa. La settimana scorsa sono stati fatti 691 tamponi, con un tasso di positività in calo, al 6,2%. In discesa anche i tasso di incidenza (il numero di persone positive sulla base di 100.000 persone nel periodo degli ultimi 7 giorni. Ora è a 64 rispetto a 115 della settimana precedente.