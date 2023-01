Arma di Taggia: pallacanestro, al via sabato prossimo il primo dei 'Tornei dell'Oliva Taggiasca'

Tutto pronto per la terza edizione dei 'Tornei dell’Oliva Taggiasca', organizzati dall’Olimpia Basket Arma Taggia e patrocinati dal Comune. Tornei dalla formula snella che stanno riscuotendo sempre più successo presso le associazioni sportive più distanti, contente di passare un weekend al mare, all’insegna del divertimento e del mangiare bene. Un’iniziativa nata per promuovere i prodotti e le imprese del territorio, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto a cui regalare un kit di benvenuto pieno di assaggi dal sapore nostrano.

Sabato prossimo si svolgerà il primo torneo del 2023. Anche quest’anno i tornei si distribuiranno in più sessioni durante l’anno e sabato una giornata completamente dedicata ai bambini nati nel 2013 e nel 2014, la categoria 'Aquilotti small'.

“Più di 100 bambini provenienti da Moncalieri, Savigliano, Farigliano-Dogliani, Genova, Cairo Montenotte, Vado Ligure e Alassio - commenta il presidente Nino Ioppolo - mentre stiamo avendo adesioni da società sempre più distanti, questo vuol dire che la formula piace e che c’è interesse anche per il nostro territorio. Nelle prossime edizioni vorremmo coinvolgere di più le imprese, gli artigiani e gli esercenti che lavorano con i prodotti dell’oliva che prende il nome dalla nostra città, una sinergia sport-alimentazione- salute-turismo che non può che far bene a tutti”.

Le 20 partitelle si disputeranno fra la palestra delle scuole Ruffini di Taggia e il campo nel Mercato dei Fiori di Valle Armea e saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook.com/olimpiabasketarmataggia con le premiazioni previste per le 18 a Taggia. Fra una partita e l’altra i bambini potranno conoscere le bellezze del Centro Storico di Taggia insieme ai genitori o fare attività sportive parallele, come l'arrampicata su wall attrezzato, presso la struttura del Mercato dei Fiori.

“L’Olimpia Basket si conferma una macchina organizzativa per il divertimento di bambini, ragazzi e genitori - chiude il Coach Chef Stefano Zunino - e stiamo già pensando al ritorno del Torneo del Canestrello, una festa che coinvolgerà come sempre tutta la Città nel mese di giugno”.