Imperia: rubano il bancomat e si impossessano di 2.000 euro, due francesi arrestati a tempo di record

I Carabinieri della Stazione di Imperia hanno identificato e denunciato a tempo di record i responsabili di un furto da duemila euro in contanti, ai danni di una persona che poco prima li aveva prelevati da uno sportello automatico del centro del capoluogo.

I fatti sono iniziati intorno alle 18 di domenica sera, quando un imperiese si è recato allo sportello di una banca di Oneglia per prelevare del denaro e si è trovato di fronte due ragazzi, un trentenne ed un ventenne di origine magrebina che vivono in Francia. Dopo averlo avvicinato dicendogli che la macchina erogatrice non funzionava in modo corretto e che forse era meglio prelevare da quell’altra all’interno, sono riusciti ad impossessarsi del suo Bancomat con il quale hanno prelevato i 2.000 euro per poi fuggire.

L’uomo ha chiamato i Carabinieri che, dopo aver appreso dell’auto usata per la fuga (una Mercedes bianca) hanno diramato le ricerche su tutto il territorio provinciale. Poco dopo, al confine di Stato di Ventimiglia e prima che riuscissero a farla franca, l’auto è stata fermata da una pattuglia della Guardia di Finanza.

I due stranieri sono stati trovati in possesso di ben 3.500 euro (di cui 2.000 restituiti al legittimo proprietario, mentre si sta indagando per capire se i restanti 1.500 possano essere stati provento di altro reato). Sono stati portati in caserma, dove sono stati denunciato per furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito.

L’immediato allarme alle forze dell’ordine e la collaborazione tra queste ultime ha consentito di bloccare la fuga dei due truffatori. I Carabinieri approfittando del fatto per raccomandare la massima attenzione quando ci si accinge ad effettuare prelievi di denaro agli sportelli automatici ed avvisare le forze dell’ordine quando si hanno dubbi o si percepisce pericolo.