Tiro con l'Arco: serie di medaglie per gli Arcieri Imperiesi ieri al campionato regionale indoor

Pioggia di medaglie per gli Arcieri Imperiesi, ieri al campionato regionale Indoor di tiro con l’arco, disputato a Genova.

Gli imperiesi si sono presentati con un nutrito gruppo, formato da 13 atleti e hanno riportato ottimi risultati, raccogliendo numerose medaglie e titoli regionali e suscitando l’orgoglio e la soddisfazione del presidente della società, Romano Albino.

I giovani, con Arco Olimpico, hanno conquistato il titolo regionale per le categorie Junior Femminile (Alessia Ghilino), Allievi Femminile (Eleonora Dulbecco) e Allievi Maschile (Giacomo Cassini), tre giovani arcieri che si sono già distinti in numerose competizioni regionali e nazionali.

Podio doppio per la categoria Arco Nudo Senior Femminile: Giulia Di Maio, atleta conosciuta anche fuori regione per gli ottimi risultati conseguiti negli anni, è stata proclamata campionessa regionale, e Cristina Amerio, atleta neofita, ha conquistato il 3° posto. Cinzia Foroni, appassionata ed esperta, nella categoria Compound Master Femminile ha conquistato il podio piazzandosi al 3° posto.

Come se tutto questo non bastasse, gli imperiesi si sono distinti anche nei risultati a squadre. Ottimo il piazzamento per le donne nella categoria Arco nudo Senior e non male anche il risultato degli uomini per la categoria Arco nudo master.