Pallavolo: sconfitta per la Nlp Controcorrente alla ripresa del campionato contro l'Albisola

Al rientro dopo la pausa natalizia la squadra NLP Controcorrente gioca la sua prima gara del girone di ritorno contro l’Albisola.

Nei primi due set le ragazze di coach Michela Valenzise hanno difficoltà a creare occasioni da gioco perdendo nettamente a 15 e a 16. Nel terzo invece riescono ad esprimere il loro gioco mettendo in difficoltà le avversarie mantenendo il vantaggio per tutto il parziale, vincendo per 25-21. Quarto set partenza in difficoltà ma dopo un ottimo recupero di 6 punti andiamo in vantaggio, alcune imprecisioni nel finale fanno sì che Albisola si aggiudichi il match ai vantaggi 27-25.

Match completamente dominato invece quello della squadra NLPSushi Under 18, guidata da Michela Valenzise e Silvia Cimino contro l’Arma-Mazzu. Sempre padrone del campo le ragazze hanno giocato la loro pallavolo senza mostrare nessun segno di cedimento nonostante il match giocato il giorno prima in serie D, come dimostrano i parziali: 25-13, 25-18 e 25-16. Un buon inizio anche per loro nel girone di ritorno.