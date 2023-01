Pallavolo: ripresa dei campionati dopo la sosta per l'Imperia Volley, vittorie per le formazioni in Serie D

Ripartono dopo la sosta natalizia tutti i campionati per l’Imperia Volley. Bene le squadre di serie D entrambe vincenti. Ripartenza tutta in salita per i campionati giovanili. Brilla la sola Under 18 femminile che inanella l’ottava vittoria consecutiva.

Campionato Regionale Serie D Maschile 8a Giornata

Imperia Volley-Sant’Antonio Genova 3-0

Buona prestazione di Sbarra e compagni che senza particolari patemi chiudono in poco più di un’ora l’incontro con la formazione genovese del Sant’Antonio. Con la vittoria numero sei su otto gare gli imperiesi consolidano il quarto posto della classifica generale. Prossimo impegno sabato 21/01 a Genova con il Colombo.

Campionato Regionale Serie D Femminile 10a Giornata (Prima di Ritorno)

Imperia Volley-Quiliano Volley 3-2

Riparte con una vittoria il campionato per le imperiesi. Un’autentica battaglia durata oltre due ore quella tra la formazione del capoluogo e le savonesi. Due volte in vantaggio le ragazze di coach Gavi e Menegatti vengono raggiunte dalle ospiti e lasciano al tie break decidere chi si aggiudicherà l’incontro che premia Gresia e compagne con un sicuro (15/11). Con la vittoria numero otto su dieci gare, viene consolidato il terzo posto, utile per i play off alla promozione in serie C. Prossimo Impegno sabato 21/01 al Palasport di Via del Merula con la capolista Andora

Campionato U18F 8a Giornata (1a di Ritorno)

Imperia Volley-Autoscuola Muratorio Diano 3-0

Ottavo successo di fila, 24 set all’attivo e 1 solo al passivo per il capitano Alice Piccione e compagne.

Campionato U15 6a Giornata

Imperia Volley-Toirano Volley 0-3

Netta vittoria dei savonesi, seconda forza del campionato che passa all’Itis con un rotondo 3-0.

Campionato U19M 5a Giornata

Imperia Volley-Vitrum & Class Carcare 0-3

Troppo forti i savonesi della Val Bormida, seconda forza del campiona che espugnano l’Itis con un perentorio 3/0.

Campionato U13F Girone B 1a Giornata

Maremola Volley-Imperia Volley 3-0

Parte con una secca sconfitta contro le pietresi del Maremola il campionato U13 per le ragazze di Mario Ozenda.

Campionato U13F Young

Albenga Volley Rossa-Caramagna Imperia Volley 3-0

Nonostante il risultato negativo, buona prestazione per la formazione guidata da Gianluca Melchiorre che partecipa a questo campionato con ragazze tutte sotto leva alla loro prima esperienza nel 6x6.

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano 2a Giornata

San Pio X Loano-Imperia Volley 3-0

Non ripetono la buona prestazione dell’esordio le imperiesi che al Palaguzzetti di Loano vengono sconfitte con il classico 3-0.