Pallamano, gli under 17 dell'Abc Bordighera vincono in casa: battuti i francesi dell’Es Cros de Cagnes (Foto)

L’Abc Bordighera torna in campo nel fine settimana e vince. Ieri mattina, presso il Palazzetto dello Sport di Bordighera, si è infatti svolta la partita di pallamano rivolta agli under 17 valida per il Championnats des Alpes Maritimes, Comite des Alpes Maritimes. Per il match si sono affrontati l'Athletic Bordighera Club (Abc) e i francesi dell’E.S. Cros de Cagnes.

“L'incontro si è svolto senza troppi problemi per la squadra casalinga che è subito partita in vantaggio riuscendo a mantenere un buon margine di sicurezza fino allo scadere del primo tempo. Alla ripresa del secondo tempo i ragazzi dell'Abc hanno incrementato il divario. La partita si è infatti conclusa con il risultato di 34 a 23” - fa sapere l’Abc Bordighera - “I nostri ragazzi hanno mantenuto sempre un buon ritmo di gioco riuscendo a tratti a mettere in mostra un bel gioco corale, soprattutto nelle fasi offensive del gioco e facendo andare a segno molti giocatori della squadra. A fine incontro la soddisfazione tra i nostri atleti e i dirigenti biancorossi era tangibile pur sapendo che c'è ancora tanto lavoro da svolgere per migliorare ulteriormente le prestazioni del gruppo”.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 22 gennaio con il campionato italiano. I ragazzi scenderanno sul campo del San Martino Siccomario (Pv) per la prima giornata di ritorno.

“Ringraziamo tutti i nostri sponsor per il sostegno e la fiducia verso questo bel team” - sottolinea l’Abc Bordighera. Gli sponsor dell’Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Rollando, Ir, Fusetti Giardini, Idrotecnica piscine Becagli e Roberto Rodo – Fideuram.