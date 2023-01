Pallacanestro: la Blue Ponente Diano Marina batte la capolista Savona nel campionato di Promozione

BLUE PONENTE BASKET-FORTITUDO SAVONA 86-82 (20-26, 20-19, 27-13, 19-24)

BLUE PONENTE: Lo Piccolo A. 40, Boretti J. 15, Petroncari A. 12, Andreini (cap.) L. 8, Genovese A. 5, Appendino L. 2, Garibbo T. 2, Terrile L. 2, Degl’Innocenti A., Ognibene F., Pirosu M. – All.: Archimede E. – Ass.: Scilletta A.

FORTITUDO SV: Damonte O. 15, Santi M. 14, Scotti L. 12, Da Corte S. 8, Alessi A. 7, Terracciano M. 7, Amedeo A. 6, De Marzi M. 6, Isamjlisufaj A. 5, Ghiga (cap.) M. 2, Pesce L., Raffa S. – All.: Bartolozzi A.

ARBITRI: Vicari D., Laura R.

Al rientro dopo lo stop natalizio i ragazzi di Archimede e Scilletta interrompono l'imbattibilità della prima in classifica del girone A con una bella prova casalinga.

La partita inizia in salita per i dianesi: nonostante il gioco sia ordinato, i troppi errori alla conclusione e qualche palla persa in più del necessario consentono ai savonesi di andare in vantaggio in doppia cifra. Una tripla allo scadere del primo quarto accorcia le distanze ed un secondo quarto in sostanziale equilibrio porta i Blue all'intervallo sotto di soli cinque punti.

E' nel terzo quarto che la partita si decide: la squadra di casa è decisa e grintosa sui due lati del campo, le percentuali si assestano e gli avversari accusano il colpo. L'ultimo quarto inizia con i dianesi sopra di 9 punti che gestiscono bene e incrementano il vantaggio per due terzi del tenpo. Un paio di ingenuità di troppo nel finale rischiano di compromettere un risultato che poteva essere messo in sicurezza più agevolmente e prima, ma gli ospiti non ne hanno più per approfittarne fino in fondo e i Blue sono bravi nel fare l'ultimo sforzo fisico e mentale per difendere il vantaggio.

C'è soddisfazione per essere i primi a battere la Fortitudo e per aver di fatto riaperto i giochi per le posizioni di testa nel girone. Per concorrere per le prime posizioni occorrerà lavorare bene in allenamento durante la settimana ed essere costanti nell'atteggiamento e nel rendimento in gara, a partire dall'importante derby di domenica prossima ad Imperia contro i cugini del BKI.