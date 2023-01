Calcio femminile, le Sanremo Ladies battono l’Entella e volano in testa alla classifica

Vittoria in trasferta per le Sanremo Ladies, che ieri hanno battuto, per 1-3, l’Entella durante la partita valida per la terza giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Le ragazze, guidate da mister Ivan Busacca, sono infatti riuscite a segnare grazie a Lecce, Lercari e Cerato. Una vittoria, la terza consecutiva, che le posiziona in testa alla classifica. Un altro ottimo risultato per le Ladies del presidente Simone Ricci, che commenta: “Una bella vittoria, nuovamente sotto una pioggia battente, contro l'Entella a Chiavari. Ci godiamo questa classifica. Inoltre Cerato, al momento, è anche in testa alla classifica marcatori con 4 reti in 3 partite”.

Le Sanremo Ladies torneranno in campo il 22 gennaio alle 14.30 per giocare, in casa, contro il Superba Calcio Femminile.