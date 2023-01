Calcio, buoni risultati nel fine settimana per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Nel fine settimana la Polisportiva Vallecrosia Academy è tornata in campo. Sabato scorso, due squadre biancorosse, una della leva 2014 e una della leva 2015, hanno infatti partecipato al Torneo Winter Cup di Ventimiglia, andato in scena al campo ‘Morel’. “Diverse società del comprensorio e anche alcune d’oltralpe hanno dato vita a una bella manifestazione, ben organizzata e molto avvincente. I giovani biancorossi hanno ben figurato dimostrando, come sempre, grinta e voglia di divertirsi” - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Sul campo in erba dello Zaccari a Camporosso, nella mattinata di sabato, si è tenuta, invece, una partita di recupero del campionato Figc, valida per la categoria Esordienti misti. I biancorossi hanno ospitato il Riva Ligure. “Tutti gli atleti hanno giocato con entusiasmo ottenendo un ottimo risultato” - commenta la società biancorossa.

Domenica mattina gli Allievi 2006 sono usciti in trasferta sul campo del Quiliano. “Il capitano Tommaso Salvaterra ha portato in vantaggio la squadra a metà del primo tempo. Nella ripresa, netta superiorità dei giovani biancorossi che riescono a segnare altri due goal. I marcatori sono stati Tommaso Salvaterra e Fatih Hamza. Alla fine l’incontro si è concluso con un netto 0-3" - dice la Polisportiva.

Alla stessa ora, ma sul campo in erba dello Zaccari, invece, si sono fronteggiati i Giovanissimi della leva 2008 del Vallecrosia Academy contro l’Albissola 1909. “Primo tempo tutto in fase offensiva con molte azioni da goal per i biancorossi, che purtroppo, prendono un goal su un contropiede rapido ed efficace degli avversari. Secondo tempo molto vivace e combattuto, il Vallecrosia Academy riesce ad agguantare il pareggio con una bella azione, finalizzata da Luca Apuzzo con un bel goal. La partita finisce così con un pareggio: 1-1" - afferma il Vallecrosia Academy.