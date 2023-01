Scommesse a distanza: cresce l’offerta: come comparare per scegliere

Cresce ancora il mercato del betting legale a distanza, con una media del 33 per cento annua. Tra operatori storici e nuovi concessionari, la scelta del bookie giusto richiede una buona valutazione, anche in chiave comparativa.

La crescita annuale del comparto scommesse legali a distanza, come si è visto, prosegue a ritmi costanti, con un’offerta molto ampia, soprattutto per alcuni mercati come la Serie A di calcio e le competizioni internazionali, ma anche per altri eventi e sport. Basta pensare che per la Premier League, la Bundesliga e la Serie A, sono stati offerti, rispettivamente in media, 4935, 3964 e 3781 tipi di scommesse, con picchi di 11187 mercati, proposti da alcuni bookie tra i più attivi nel settore. Importante anche il dato rispetto alle scommesse da mobile, che arrivano a contribuire alle puntate totali in una percentuale del 76 per cento.

I dati, forniti dal rapporto trimestrale sul gioco di Gambling Quarterly Magazine, mettono in evidenza come, a fronte di una grande varietà d’offerta, anche promozionale, siano tanti gli aspetti da considerare, per un utente, nella scelta del miglior sito scommesse.

Questo tipo di scelta, soprattutto, va ponderata in base ai propri interessi sportivi, in base all’esperienza - molti sono anche gli scommettitori saltuari, oppure alle prime armi, ma anche in relazione al proprio budget e alla confidenza con tecnologie come il mobile.

Licenza ADM e sicurezza

Prima di decidere quale bookmaker scegliere per iniziare a scommettere, ci si deve accertare che questo sia in possesso della licenza ADM, contraddistinta da a un numero a 5 cifre, assegnato dall’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Il numero di concessione viene esposto dagli operatori nella homepage della piattaforma, e si riconosce perché è affiancato dall'immagine del logo dell'Agenzia (un piccolo timone bianco, rosso e verde). Gli incerti possono anche consultare la lista dei concessionari sul sito ufficiale ADM.

Ma perché è importante scegliere un operatore ADM? Prima di tutto perché senza licenza ADM il gioco in Italia non è legale, anche se offerto da piattaforme pienamente autorizzate nei paesi di competenza, come Malta o la Svizzera.

Il rilascio della licenza ADM (ex AAMS), inoltre, è vincolato a verifiche e controlli sulla integrità della piattaforma di gioco, sulla trasparenza dell’offerta, sulla regolarità del meccanismo delle giocate. I siti con licenza ADM sono inoltre in possesso di certificato SSL per la tutela, su base crittografica, delle informazioni trasmesse tra utente e piattaforma (incluse quelle connesse ai pagamenti), si riconoscono perché il nome del dominio termina con “.it”, e inizia per “https”, e accettano registrazioni/depositi esclusivamente da utenti maggiorenni in possesso di valido documento di riconoscimento.

Ricchezza e varietà del palinsesto

Un palinsesto ricco e aggiornato qualifica un operatore sicuro e affidabile, ed è indice di serietà nel campo, oltre a venire incontro a ogni tipo di scommettitore. Soprattutto se si sceglie di aprire un conto presso una data piattaforma, senza registrarsi presso più operatori, è sempre bene optare per quello col ventaglio di eventi e promozioni più ampio e aggiornato.

La navigabilità del sito o della piattaforma ottimizzata mobile deve essere agevole, con sezioni facilmente consultabili ed esposte in modo chiaro. Tra gli eventi che non possono mancare, dal lato calcio, ci sono la Champions League, la Serie A, la Bundesliga e i campionati europei e mondiali, ma alcuni offrono anche il calcio femminile di serie A, le coppe minori e la serie B.

Tutto dipende dai propri interessi. Ci sono, ad esempio, quegli scommettitori che non seguono soltanto il calcio: tra i mercati immancabili un operatore completo offre anche Basket, Tennis, Ciclismo, Boxe, Formula 1, Motogp, Ippica, e Sport e scommesse virtuali, con decine di opzioni per ognuna di queste discipline. Se invece si è interessati a sport meno mainstream come l’hockey o il padel, oppure a competizioni come i tornei statunitensi o australiani, meglio informarsi in anticipo prima di registrarsi, consultando la sezione “Palinsesto” della piattaforma.

Bonus e quote

I migliori bookie non possono non dare a ogni tipo di scommettitore una gamma ampia di bonus sugli eventi principali, e ne devono fornire in modo chiaro termini e condizioni di utilizzo.

Il “bonus benvenuto” per i nuovi registrati si valuta di solito in base alla quantità dell’extra erogato e alla maggiorazione dell’eventuale importo di vincita, sempre tenendo d’occhio la percentuale di rollover, ovvero il numero minimo di scommesse da piazzare prima di poter riscuotere eventuali vincite (se il “rollover” è x1 o x10, la convenienza del bonus, come è ovvio, cambia di molto).

Un tipo di bonus molto ricercato dai giocatori inesperti è quello senza deposito, un extra gratuito erogato dalla piattaforma allo scommettitore, per giocare le proprie schedine senza rischiare perdite reali. Anche la ricarica raddoppiata e il cashback caratterizzano una buona offerta e, soprattutto versatile: in particolare il cashback, o rimborso sulle perdite del 30, 50 o anche 100%, permette di non rischiare troppo, e si può rivolgere a chi scommette di meno, ma anche a chi punta con una certa assiduità.

La scelta del bonus però non deve essere il solo indicatore per riconoscere il bookie più adatto al proprio stile di gioco.

Sul lungo periodo - se si è interessati a restare utenti fissi di una piattaforma - contano anche la selezione e il tipo di quote offerte dall’operatore. Il valore delle quote influisce infatti sulla mole di vincita eventuale, e la comparazione del payout - di solito tra il 93 e il 96 per cento - è un elemento di valutazione che serve sia al giocatore meno assiduo che, soprattutto, a chi spalma le sue schedine nei mesi, se non negli anni, presso un dato bookie “di fiducia”.

Tornando ai bonus, da cui eravamo partiti, gli scommettitori più costanti spesso ricevono l’invito a promozioni periodiche, come i bonus multipla o le quote maggiorate. Tutto dipende dal proprio approccio alle scommesse, e dall’assiduità.

Un operatore top, inoltre, può anche supportare l’utente con strumenti di gestione del budget, ulteriore elemento di valutazione di una piattaforma ottimale e completa, insieme alle news, alle statistiche/aggiornamento dei risultati anche con notifiche live, all'assistenza clienti 24 ore su 24 in live chat, alla presenza di metodi di pagamento innovativi come Postepay, PayPal, Skrill, Neteller, Paysafecard, e, infine, all’offerta mobile.

Offerta da mobile e scommesse live

Prima di tutto, va presa in considerazione la qualità generale della piattaforma di gioco, che deve essere, per tutti, intuitiva, chiara a livello grafico e facilmente navigabile. Questo aspetto è molto importante, perché quello delle scommesse è un tipo di attività caratterizzata da dinamismo e interattività.

L’offerta da mobile, come si è visto, risponde a un tipo di giocatore sempre più incline a piazzare le proprie puntate dal dispositivo mobile.

Come scegliere allora, un bookie rispondente alle proprie esigenze?

Se non si vuole appesantire il dispositivo con un’app nativa - che risulta più performante, ma richiede compatibilità al sistema operativo e aggiornamenti costanti - si può optare per un sito scommesse che dispone di versione desktop ottimizzata per mobile.

In questo caso è importante che siano presenti tutte le funzioni e i tasti della versione desktop, ma anche che l'interfaccia grafica non sia troppo dissimile a quella visualizzabile da PC, con tanto di disposizione delle sezioni. Meglio evitare piattaforme lente o poco fluide, con difficoltà di compilazione delle schedine. La praticità è fondamentale nel campo delle scommesse.

Se poi si è a caccia dell'esperienza, e si scommette durante un evento - non solo sportivo - si può anche cercare il supporto della funzione live streaming, con tanto di trasmissione di eventi e partite in diretta.

Mettendo insieme tutti questi elementi di scelta, dunque, si potrà arrivare al compromesso ottimale, ovvero al bookmaker ideale per ogni tipo di scommettitore.