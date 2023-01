Arma di Taggia in lutto per la morte di Umberto Rivera gestore della spiaggia Lido Blu

È morto a 88 anni, Umberto Rivera storico imprenditore di Arma di Taggia. Per tanto tempo è stato il direttore dell'Hotel Vittoria e da circa 30 anni era il gestore del noto stabilimento balneare Lido Blu. Rivera lascia una moglie e due figlie.

Da tutti ricordato come un uomo gentile e affabile e soprattutto un grande lavoratore. Fino all'ultimo era possibile vederlo allo stabilimento balneare, intento ad accogliere i clienti. Persona molto conosciuta ad Arma di Taggia alla quale ha dato tanto, investendo e cercando di contribuire alla politica di sviluppo turistico del territorio.

La notizia ha lasciato sgomento il mondo dei balneari e degli operatori turistici. In particolare l'associazione spiagge armesi ha fatto sapere: "Salutiamo con immenso affetto Umberto Rivera 'lido blu'. Era un uomo d'altri tempi, la cui nobiltà d'animo, la disponibilità verso il prossimo, la sua generosità e la passione per la sua spiaggia, sono stati riferimento per continuare a credere nelle nostre battaglie ed amare il nostro lavoro. Grazie Umberto! Mancherai a tutti".