Arma di Taggia: addio a Umberto Rivera, cordoglio della Confesercenti "Una perdita per tutti"

"È una grande perdita per tutto il tessuto commerciale e turistico della nostra città. Lo ricordiamo con affetto e per l'importante contributo dato alla crescita del turismo di Arma di Taggia. - ha ricordato Alessio Contoli, a nome della Confesercenti - Imprenditore lungimirante, di carattere e con una grande passione per il proprio lavoro e la sua cittadina, Umberto Rivera era un vero e proprio punto di riferimento. In questo momento difficile non possiamo che rivolgere le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia".