Tsukuri Judo Ventimiglia sul tetto nella classifica per società a Carnoles

A Carnoles si è svolto il 31esimo Memorial Serge Bruzat. I ponentini del Tsukuri Judo Ventimiglia si sono presentati con 29 atleti che hanno dato una grande prova di caparbietà e voglia di crescere.



Più di 40 società presenti provenienti da Francia e Italia con le quali gli atleti liguri si sono potuti confrontare lavorando in maniera ottima con un grande fair play che ha portato a casa un ricco bottino. Andiamo al medagliere:

- Oro per: Morese Gabriele, Federico Catassi, Gabriele Catassi, Asia Lorenzi, Orengo Giovanni, Marchetta Samuele, Mimdam Fathalla, Mimdam Zainab, Croesi Riccardo, Trucchi Viola

- Argento per: Greco Alessandro, Morsia Andrea, Orlando Martina, Mancarella Antonio, Adinolfi Federico, Raco Riccardo, Piroso Giulia, Martino Pileio (grandissima prova di Pileio che con un infortunio ha di poco mancato il gradino più alto del podio)

- Bronzo per: La Fata Andrea, Nucera Geremia, Friuli Gabriele, Rossi Macell, Politi Francesco, Marandino Andrea, Adinolfi Stefano, Orlando Sara, Masala Dino, Bono Paolo, Spontone Christopher.



“Sono molto soddisfatto - spiega il tecnico Cristian Di Franco -, abbiamo iniziato il nuovo anno con il giusto ritmo, i ragazzi sono tornati dopo le vacanze natalizie con ancora più voglia di lavorare e mettersi in gioco. Con gli altri tecnici Fernand Capizzi, Simone Catassi e Riccardo Biamonti ci siamo confrontati mettendo su un bel programma per tutte le classi dai pre agonisti ai master e amatori e questi sono i primi frutti. Come vice coordinatore nazionale del CSEN sono molto soddisfatto del grande livello che l'ente sta creando per tutte le società affiliate offrendo sempre stage e competizioni di buon livello sia a livello nazionale che internazionale. A breve saremo impegnati con lo stage Nazionale che vedrà grandi docenti fare lezioni interessanti per stimolare ancora di più i nostri ragazzi. Come Tsukuri Judo Ventimiglia siamo sempre attivi nel sociale promuovendo corsi accessibili a tutti e cercando di aiutare le famiglie che vogliono far fare sport ai loro ragazzi. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a lavorare sempre per crescere e progredire ma soprattutto con molta umiltà è coerenza”.