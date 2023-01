Tiro con l'arco: oggi a Genova i campionati regionali indoor, i risultati degli arcieri San Bartolomeo

Si sono svolti oggi a Genova i campionati regionali indoor di tiro con l’arco, organizzati dagli ‘Arcieri della Superba’ e sono stati diretti dal giudice di gara Giuseppe Capalbo.

Gli arcieri gialloblù di San Bartolomeo al Mare hanno partecipato con un buon numero di atleti che si sono ben comportati. Nella divisione olimpica terzo posto junior maschile per Andrea d’Amico mentre, tra le junior femminili, secondo posto per Valeria Prette e quinto tra i ragazzi maschili per Alessio Cioria.

Nella divisione arco nudo senior femminile settimo posto per Lucia Lenzi, secondo tra i master maschili per Cesare Prette, terzo per Maurizio Gabrielli e discreti piazzamenti per Cesare Argento e Davide Piana. La squadra master maschile era composta da Prette-Gabrielli ed ha conquistato il secondo posto.