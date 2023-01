Tiro con l'arco: buona prova per i gialloblu di San Bartolomeo al Mare ai regionali indoor

Oggi a Genova, presso la palestra del CUS, si sono svolti i campionati regionali indoor di tiro con l’arco, organizzati dagli Arcieri delle Superba e diretti dal giudice di gara Giuseppe Capalbo. Gli arcieri gialloblu di San Bartolomeo al Mare vi hanno partecipato con un buon numero di atleti-

Veniamo ai risultati. Nella divisione olimpica 3 posto junior maschile per Andrea d’Amico, tra le junior femminili 2 posto per Valeria Prette, tra i ragazzi maschili 5 posto per Alessio Cioria.

Nella divisione arco nudo senior femminile 7 posto per Lucia Lenzi, tra i master maschili 2 posto per Cesare Prette, 3 posto per Maurizio Gabrielli, discreto piazzamento per Cesare Argento e Davide Piana.

La squadra master maschile composta da Prette-Gabrielli.Argento si classifica al 2 posto.