Imperia corsara in casa del Canaletto: 3 punti pesanti per i neroazzurri in trasferta

L'Imperia vince per 2-0 in trasferta contro il Canaletto Sepor che ha lottato fino al fischio finale. Dopo un primo tempo caratterizzato da poca precisione sotto porta, l'Imperia trova la via del gol nella ripresa con Jebbar e Cassata, portando a casa tre punti importanti.

CRONACA

Primo tempo:

7' Cassata tenta il tiro che termina di poco alto

9' calcio d'angolo a favore dell'Imperia ma la palla viene respinta dalla difesa del Canaletto

17' tiro di Saviozzi centrale, il portiere blocca facilmente

17' cartellino giallo per Giglio

24' tiro in porta del Canaletto respinto da Cella

25' traversa per l'Imperia: tiro pericoloso dalla trequarti di Sancinito

32' Fatnassi cerca il tiro in porta ma il portiere del Canaletto la prende tra le braccia

33' Jebbar tiro in porta alto sopra la traversa

41' tiro di Jebbar deviazione di Ferraiuolo

45' Jebbar tiro alto sopra la traversa

Secondo tempo:

5' goal di Jebbar, il Canaletto protesta per un presunto fuorigioco

7' tiro del Canaletto, para Cella

11' ammonizione per Bonni

15' giallo per Fatnassi

20' giallo a Marte Rosario

20' tiro di Marte Rosario, alto sopra la traversa

24' cambio per il canaletto Campagni per Gambino

24' sugli sviluppi di un'azione, la palla arriva a Cassata che da posizione defilata segna il 2-0

27' Frolla tenta il tiro ma calcia troppo in alto

39' contropiede del Canaletto con Cantoni, ma Virga è abile in scivolata a rubargli il pallone

42' Frolla tenta il tiro, ma la palla finisce a lato

47' fischio finale

TABELLINO

CANALETTO SEPOR: Ferraiuolo, Ferri, Ugolini, Valentini, Casassa, Campagni (Gambino), Bonni(Cantoni), Favazza, Frolla, Poli, Marte Rosario

A disposizione: Tonelli, Lonardo, Costa, Moracchioli, Rossi, Passeri, Saloni

Allenatore: Plicanti

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Gandolfo, Sancinito, Guida, Virga, Jebbar(Ardissone), Giglio, Cassata (Morchio), Fatnassi(Plando), Saviozzi.

A disposizione: Bova, Bourkaa, Lanteri, Panaino, Minasso, Moro

Allenatore: Bocchi

Arbitro: Paolo Trabucco di Chiavari

Assistenti: Luca Ingenito e Sara Selvini di Genova

Gol: Cassata, Sancinito (I)