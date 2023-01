Campionato basket Serie D Regionale: nella terza giornata di ritorno un buon Bvc Sanremo perde contro il Follo

Follo - Bvc Sanremo 96-64 (22-12, 10-25, 26-13, 38-14)

Follo: Pizzanelli 17, Oddone 16, Albanesi 13, D’Imporzano 12, Adamo 11, Cozma 8, Cima 5, Preci 5, Salvia 5, Rocchi 4, Di Benedetto. Coach: Rescigno.

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 20, Deda 13, Dalla Rosa 13, Genovese 8, Tavanti 7, Tacconi 3. Coach: Alessandro Deda.

Un buon Bvc Sanremo, nonostante le assenze, ha perso in trasferta sabato sera sul parquet spezzino del Follo, compagine d’alta classifica. I matuziani hanno giocato quasi alla pari per i primi tre periodi (-8, 50-58 all’ultimo intervallo), prima di crollare nell’ultimo quarto, anche per via delle rotazioni decisamente corte.

“Eravamo solo in sei, e sul finale non ne avevamo più. Complimenti ai miei ragazzi per la grinta messa in campo e agli avversari, che hanno meritato la vittoria, tirando con percentuali stratosferiche da tre punti” dice l’allenatore/giocatore Alessandro Deda.