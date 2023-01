Calcio, Promozione. Non bastano i gol di Alasia e Schillaci, Ospedaletti beffato in rimonta dalla Sampierdarenese

Una grande partenza, poi la beffa a un quarto d’ora dal termine. Un Ospedaletti determinato e alla ricerca della prima vittoria del 2023 ha ospitato questo pomeriggio al ‘Ciccio Ozenda’ la Sampierdarenese, una delle big del girone in piena lotta per un posto nei playoff.

La gara inizia a tinte orange. Ospedaletti in vantaggio dopo una manciata di secondi sull’asse Schillaci-Alasia che porta il numero 9 a mettere in porta la palla dell’1-0. Dopo soli quattro giri di orologio è Schillaci a firmare il raddoppio al termine di un’azione corale.

In cinque minuti di gioco l’Ospedaletti è sul 2-0 e non molla la pressione assaporando anche il gusto del terzo gol, sfumato per un tocco in fuorigioco di Calvini.

Nonostante il doppio svantaggio la Sampierdarenese prende coraggio e, tra il 37’ e il 39’, si riporta sul pari con le reti di Chiarabini e Fiorucci nate da due disattenzioni difensive orange su altrettanti calci piazzati.

Nella ripresa Saih ha due occasioni d’oro per riportare l’Ospedaletti in vantaggio ma in entrambi i casi Lo Vecchio è bravo a neutralizzare.

Al minuto 76 arriva la beffa con Argeri che, lanciato dopo un rimpallo a centrocampo, supera Brizio e segna la rete del definitivo vantaggio ospite.

L’Ospedaletti non molla e si riversa in attacco alla ricerca del pari, ma il triplice fischio sancisce la vittoria di misura della Sampierdarenese.

Ospedaletti - Sampierdarenese 2-3

Marcatori: 1’ Alasia, 5’ Schillaci, 37’ Chiarabini, 39’ Fiorucci, 76’ Argeri

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Saih, 3 Ferrari (13 Negro), 4 Rotolo (19 De Flaviis), 15 Calvini (17 Bestagno), 6 Gagliardi, 7 Cassini S. (14 Foti), 8 Cassini V., 9 Alasia, 10 Schillaci, 11 Alemanno

A disposizione: 12 D’Alessandro, 16 Barbagallo, 18 Madafferi, 20 Siberie

Allenatore: Josè Espinal

Sampierdarenese: 1 Lo Vecchio, 2 Bruni (15 Gallo), 3 Pittaluga, 4 Maxena, 5 De Simone, 6 Mastrogiovanni, 7 Chiarabini (14 Biagini), 8 Cadenasso (16 Morani), 9 Salmaso (19 Fassi), 10 Argeri, 11 Fiorucci

A disposizione: 12 Massone, 13 Burdo, 18 Signorastri, 20 Costa

Allenatore: Roberto Pittaluga



Arbitro: Sig. Giacomo Failla (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Lorenzo Trucco (Imperia); 2° Sig. Mauro Francesco De Pinto (Imperia)

Ammoniti: Schillaci, Calvini, Saih, Mastrogiovanni, Fiorucci, De Simone