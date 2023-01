Calcio a 5 femminile serie C, partenza con vittoria per le Airole Women contro il Priamar Savona

Parte col piede giusto l’avventura delle Airole Women nel campionato femminile di serie C di calcio a 5 della Liguria. Dopo le ottime prestazioni che avevano portato il team biancoverde alla semifinale della Coppa Italia regionale è infatti arrivata la vittoria anche nella prima giornata del girone A di campionato che ha visto l’Airole contrapposto al Priamar Savona mercoledì scorso al Palaroja di Ventimiglia.

Opposte ad una squadra che fra le mura amiche del ‘Sacro Cuore’ aveva già superato nettamente le biancoverdi in due occasioni in questa stagione le ragazze guidate dai coach Cristian Biancheri e Davide Trama hanno conquistato questa volta il match col risultato di 6-3 facendo quindi valere nuovamente il fattore campo che le aveva portate all’imbattibilità interna in coppa.

Anche nella serata sfortunata le rossoblù savonesi hanno mostrato tutto il loro valore producendo, soprattutto nel primo tempo, numerose occasioni prontamente sventate dall’ottima prova difensiva di Valeria Fiscaletti e del portiere Marta Rebaudo che hanno permesso così alle compagne di lanciarsi in pericolosi contropiede come quello sfruttato da Monica Paradiso per il vantaggio dell’Airole.

Una rete che trovava la forte reazione del Priamar pronto a raggiungere un immediato pareggio che era però preludio al nuovo vantaggio locale ancora con Monica Paradiso servita da un pregevole assist di Tiziana Ferreri. Savonesi sfortunate nel finale di tempo con un palo ed altre occasioni stoppate dalla retroguardia della squadra di casa che andava così all’intervallo in vantaggio per 2-1.

Nella ripresa erano le biancoverdi Giada Pennini e Azzurra Bruzzese a portare a referto le prime occasioni a favore di un Airole pimpante che segnava la terza rete ancora con un contropiede di Monica Paradiso autrice di una tripletta personale. Con il Priamar proteso alla ricerca del pareggio il team locale andava così ancora a segno grazie ad una autorete propiziata da Cecilia Musizzano che andava poi in gol poco dopo anche personalmente per il 5-1. La reazione delle rossoblù era a quel punto ancora più veemente fino a segnare il doppio break che le riportava in partita sul 5-3 prima però di capitolare definitivamente sull’ultimo contropiede locale concluso in rete da Andrea Cento per un 6-3 finale che dava all’Airole Women i primi tre punti in campionato della sua storia con grande festa negli spogliatoi ed i complimenti del Presidente Stefano Ricci: “Congratulazioni alle ragazze e ai due coach per avere interpretato al meglio una partita molto impegnativa contro una grande squadra che ci aveva messo in grossa difficoltà nelle due precedenti occasioni dei mesi scorsi. In campionato, così come era successo in coppa, esordiamo quindi con una vittoria in casa che ci deve spingere ora a trovare i primi punti anche in trasferta per cercare di accedere al turno successivo del campionato”.

Una vittoria che porterà ora le ragazze biancoverdi al turno di riposo in vista della trasferta a Savona prevista fra 15 giorni contro il Vado FC, la terza squadra che compone il girone A. Un riposo già osservato invece questa settimana dalla squadra maschile dell’Airole che dopo essersi preparata venerdì sera al PalaRoja nella tradizionale amichevole di allenamento con gli amici del Monaco Futsal tornerà in campo venerdì prossimo, sempre in casa, contro la Spotornese nella prima giornata di ritorno del girone A del campionato di serie C maschile che vede le viverne occupare attualmente la seconda posizione alle spalle del Taggia.