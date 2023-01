Blog aziendale per e-commerce: a cosa serve?

Mettere su un e-commerce ha i suoi costi. Benché questi siano, nelle dovute proporzioni, ridotti rispetto ad un’attività di tipo fisico, ciò non toglie che è interesse dell’imprenditore cercare di tagliare le spese, soprattutto quelle non necessarie. Che dire di un blog aziendale? Rientra tra i costi oppure può essere definita una forma di investimento?

Molti proprietari di e-commerce trascurano l’importanza di avere un blog aziendale, considerandolo un servizio aggiuntivo non necessario.

A tal proposito, possiamo dire che questa valutazione è del tutto errata. Ma prima di spiegarne l’importanza, rispondiamo alla domanda: cos’è un blog aziendale?

Cos’è un blog?

Un blog è una raccolta di guide informative conosciuti anche come post-blog, inerenti al settore di competenza dell’azienda. Immaginiamo di avere un’e-commerce di prodotti per il giardinaggio e l’agricoltura. I nostri post affronteranno temi di approfondimento di questi settori. Potrebbero parlare, ad esempio, di “come prendersi cura del prato inglese”, “qual è il periodo migliore per piantare i pomodori”, e così via…

Blog e SEO

Per spingere un e-commerce verso il successo c’è bisogno di mettere in atto diverse strategie di digital marketing.

Oltre a ricorrere alle pubblicità a pagamento, le cosiddette ads, dovremmo aiutare il sito ad apparire fra le prime posizioni in maniera organica. È proprio di questo che si occupa un’agenzia SEO. Un sito ottimizzato SEO viene trovato molto più facilmente dai motori di ricerca, che lo proporranno fra le prime posizioni quando un utente fa una ricerca specifica.

Ma che legame ha tutto questo con un blog aziendale?

Ebbene, non tutti gli utenti che sono interessati al nostro settore effettuano delle ricerche per acquistare un prodotto. Molti di questi sono solamente alla ricerca di informazioni, di approfondimenti per migliorare le loro conoscenze o per sapere come fare qualcosa di nuovo.

Queste tipo di query vengono formulate nella barra di ricerca attraverso delle keyword informazionali, utilizzano termini del tipo “come fare…”, “perché è importante..”, “quali sono…” etc.

E sono proprio questi i termini di ricerca che vengono utilizzati in un blog ma che non troverebbero spazio nelle schede prodotto di un e-commerce. Pertanto, possiamo dire che i blog-post possono attirare le ricerche di utenti che sono alla ricerca di informazioni nel nostro campo di competenza. Successivamente, direttamente dai nostri post, potremo indirizzarli verso le pagine di vendita. In questo modo, si può trasformare un semplice lettore in un cliente.

Ma l’importanza di un blog non si limita solamente all’intercettazione delle query di tipo informazionali.

Postando dei contenuti di qualità, informativi e di reale valore per gli utenti, avremo maggiori possibilità di attirare dei link di qualità da altri siti, fattore estremamente prezioso per scalare le posizioni agli occhi dei motori di ricerca.

Inoltre, con il tempo verremo considerati delle autorità dagli utenti, che troveranno nei nostri post esattamente quello che stavano cercando e saranno invogliati a visitare le pagine del nostro sito quando avranno bisogno di un prodotto/servizio che noi offriamo.