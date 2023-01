Ventimiglia: antenna della telefonia su un crinale e troppo vicino a un'abitazione, Consiglio di Stato dà ragione a cittadina

Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla cittadina principalmente per due motivi. Il primo, riguarda la posizione dell'antenna, collocata su un crinale di una collina attraversata da un tunnel autostradale. Quindi l'impianto non era autorizzabile e la legge parla chiaro, si tratta di aree sottoposte a un vincolo di inmodificabilità assoluta. Il secondo motivo, non meno importante, riguarda la vicinanza dell'antenna. Come sottolineato nella sentenza, rifacendosi alla documentazione prodotta in primo grado, l'antenna è 'percepibile nel suo ingombro dalle finestre dell'abitazione'. Emerge quindi che l'impianto crei un 'danno' alle visuali panoramiche con ogni effetto negativo sul valore dell'immobile.