Caro gasolio: per la Riviera Trasporti gli aumenti porteranno costi in più per oltre 400mila euro l'anno

Il caro benzina, anche se in questo caso è più corretto pensare al gasolio, è un problema anche per la Riviera Trasporti, l’azienda che gestisce il servizio nella nostra provincia, già alle prese con le note vicende economiche.

Una situazione particolarmente pesante, nonostante l’azienda possa contare su un acquisto massiccio di carburante che si aggira intorno ai due milioni di litri ogni anno. La Rt, infatti, può contare su uno sconto di circa 20 centesimi a litri, oltre ovviamente al recupero dell’Iva. Ma i rincari, nonostante ci sia qualche agevolazione per aziende come la Riviera Trasporti, portano ad un aumento dei costi importanti per una speculazione che è sotto gli occhi di tutti.

Anche dalla Rt, come per tutte le imprese che lavorano nel trasporto su gomma (sia di passeggeri che di merci), arriva la richiesta di interventi da parte del Governo. Andando avanti di questo passo l’aggravio dei costi per l’azienda ponentina sarà di circa 400mila euro l’anno e, se fino a poche settimane fa gli aumenti dei carburanti erano sopportabili, ora qualche timore per il futuro c’è.

Come per tutte le aziende di trasporto su gomma anche la Rt potrebbe pensare quindi ad aumenti dei biglietti? Al momento di questo non se ne parla, ma non è da escludere nei prossimi mesi a meno di un intervento governativo sui costi del carburante. Una situazione che dovrà essere affrontata al più presto.