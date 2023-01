Bordighera: griglia pericolosa all'inizio della strada per la città alta, la segnalazione con foto di un biker

Un lettore ci scrive per segnalare uno stato di pericolo sulla statale Aurelia poco prima di Capo Ampeglio.

“Scrivo per segnalare la mia disavventura accadutami stamattina, 15 gennaio 2023, nel comune di Bordighera. Sono un uomo che fin da ragazzo è sempre stato sportivo, adesso è più di 10 anni che pratico ciclismo amatoriale sia su bici da corsa che su mountain bike. Stamattina intorno alle 10 percorrendo la statale Aurelia poco prima di Capo Ampeglio mi apprestavo a imboccare la strada in salita che porta a Bordighera alta, fortunatamente a bassa velocità, quando la bicicletta si è incastrata in uno spazio della griglia di recupero dell'acqua facendomi quasi cappottare in avanti. Fortunatamente, con prontezza di riflessi, sono riuscito a non cadere anche se ho preso una bella botta nel ginocchio sinistro.

Rimango in piedi scendo dalla bici, la sbocco e la metto a bordo strada e poi guardo come è stato possibile che capitasse una cosa del genere… intanto si è bucata la ruota anteriore e si è girato lo sterzo (la porterò a verificare per vedere se ci sono danni al telaio). Io mi chiedo se è possibile che in piena traiettoria ci siano due griglie con uno spazio tanto abbondante una dall’altra tanto che le ruote delle biciclette potrebbero incastrarsi, come del resto è successo a me… e se fosse capitato ad una persona anziana oppure una signora che rientra a casa o, ancora, se ci fosse stata un’auto dietro di me che mi poteva travolgere? Spero che questa mia segnalazione arrivi agli organi preposti affinché pongano rimedio a questa situazione.

Roberto De Paoli".