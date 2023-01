Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 15 gennaio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 15 GENNAIO



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

15.00-24.00. Luna Park in P iazzale Carlo Dapporto (ultimo giorno)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



21.00. (RINVIATO A GIOVEDI' 19 GENNAIO) ‘Le verdi colline dell'Africa’ con Sabina Guzzanti, affiancata da Giorgio Tirabassi: irriverente sperimentazione teatrale che gioca con lo spettatore, personale tributo della Guzzanti allo scrittore austriaco Peter Handke (20 euro). Palazzo del Parco, info e prenotazioni 0184 544633 (IAT)



SAN LORENZO AL MARE

9.00. 'Insieme sul Faudo’: seconda edizione del raduno cicloturistico con escursione libera in autogestione sino sul Faudo al Casone dei Partigiani. All’arrivo l'associazione Blu di Mare-Circolo Parasio offrirà un rinfresco. Partenza dalla ex stazione di San Lorenzo presso la ciclabile (evento a favore della manutenzione dei sentieri del Faudo)

16.00. Per la 7ª edizione della Rassegna ‘A Teatro per Merenda con mamma e papà’, ‘Sogno di un astronauta’: spettacolo di e con Agostino Retrò (6 euro). Sala Beckett del Teatro dell'Albero, info 347 7302028

DIANO MARINA



9.30. 'Le 5 miglia della Befana': corsa benefica non competitiva aperta a tutti a sostegno dell'Associazione Il cuore di Martina Onlus. Partenza da piazza del Comune, info e prenotazioni 348 2103204 (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

9.00-17.00. Mercatino di prodotti locali e artigianali (ogni terza domenica del mese)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

9.00-17.00. Giornata Porte Aperte da ‘Biancheri Creazioni’ con presentazione di due nuove linee di fiori: Levante® per gli anemoni e Moderna® per i ranuncoli. Serra Vetrina di Biancheri creazioni in via Braie 187

DIANO CASTELLO

10.30-17.30. Per la Festa di San Mauro, espositori + bancarelle + Street food + esposizione del Club 500 del Golfo Dianese + dalle 14.30, spettacoli per bambini con Fortunello e Marbella + concerto di Simone Alessio in arte ‘Garibaldi’. Frazione Varcavello

15.00. Per la Festa di San Mauro, Santa Messa e Processione per le vie della frazione Varcavello

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)





