Nel fine settimana torna la Rari Nantes pallanuoto: ragazzi a Sori e ragazze a Busto Arsizio

Oggi pomeriggio alle 15 la Rari Nantes Imperia allenata da Enrico Gerbò farà visita alla Rari Nantes Sori, squadra che naviga a ridosso della zona playoff del girone Nord di Serie A2 di pallanuoto.

Altro ostacolo di rilievo: la partita verrà disputata in un impianto all'aperto, la 'Piscina del Mare' appunto. Tra i biancogranata milita anche il grande ex Marco Giordano. Il fischio d'inizio è affidato a Fabio Brasiliano e Roberta Grillo. Anche per il prossimo turno, previsto per sabato 21 gennaio, i giallorossi giocheranno lontano da casa, in attesa della riapertura della Cascione: Rari Nantes Imperia - Rari Nantes Arenzano sarà giocata alla 'Zanelli' di Savona.

Domani inizierà anche la Serie A2 femminile. Le ragazze allenate da Paolo Ragosa saranno di scena alla piscina 'Manara' di Busto Arsizio, dove affronteranno proprio le bustocche a partire dalle 15. La direzione arbitrale sarà affidata ad Alessandro Pusineri.

Nel prossimo turno, le Rari-Girls riposeranno, come previsto da calendario, e torneranno in vasca, a Torino, domenica 29 gennaio.