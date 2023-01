Calcio: i convocati biancoazzurri della Sanremese per il match di domani con la Fezzanese

Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura in vista della gara di domani con la Fezzanese. Il match, valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie D, si disputerà alle 14.30 allo stadio Miro Luperi di Sarzana.



Al termine dell’allenamento, mister Giannini ha diramato l’elenco dei convocati: sono 21 i biancoazzurri disponibili. Assenti i lungodegenti Fischer e Mauro, non convocati Ferro, Ricossa, Urgnani, Mesina e Scalzi. Brutte notizie dall’infermeria per questi ultimi due, usciti per infortunio all’inizio della partita col Sestri di domenica scorsa. Mesina ha riportato la rottura del crociato del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale e del menisco esterno. Nei prossimi giorni l’attaccante sardo dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico; per lui la stagione è praticamente conclusa. Scalzi invece ha riportato un infortunio di natura muscolare. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma non si tratta di un problema di poco conto. Squalificati Aperi e Secondo; rientra dopo lo stop di un turno Basso. Scontata la squalifica a Gozzano, mister Giannini potrà tornare a sedersi in panchina. Aggregati al gruppo dalla Juniores i 2005 Santanocito e Gaglioti.



Portieri: Tartaro (2004), Bohli (2005).



Difensori: Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini (2001), Riviera (2004), Aita (2002), Nouri (2001), Biffi (2004).



Centrocampisti: Maglione (2002), Gagliardi, Giacchino (2003), Valagussa, Basso, Owusu (2004), Rizzo, Maugeri (2003), Santanocito (2005)



Attaccanti: Del Barba (2003), Pellicanó (2002), Gaglioti (2005).