In vista della trasferta di La Spezia in programma domani pomeriggio contro il Canaletto Sepor, Gian Luca Bocchi ha diramato la lista dei convocati per la partita.

Tornano a disposizione Bourkaa e Panaino, mentre gli indisponibili sono Polisena, Campelli e Taddei.

Elenco Convocati: Ardissone, Bourkaa, Bova, Cassata, Cella, Fatnassi, Gandolfo, Giglio, Guida, Jebbar, Lanteri, Minasso, Morchio, Moro, Panaino, Plando, Ravoncoli, Sancinito, Saviozzi, Virga.