Ventimiglia: dal team 'PiegaValvole' installato oggi un defibrillatore in frazione Villatella

Oggi pomeriggio è stato posizionato un defibrillatore nella frazione di Villatella a Ventimiglia. Gli autori di questo nobile gesto sono stati i componenti del team 'Piegavalvole' capitanati da Nico Martinetto.



“L’acquisto di 1400 euro si è reso possibile grazie al ricavato ottenuto da una manifestazione svoltasi nei mesi scorsi – spiega il Presidente Martinetto -. Lo abbiamo aspettato parecchio tempo e oggi pomeriggio finalmente è arrivato. Si tratta di un defibrillatore automatico facilmente maneggiabile da chi è abilitato alla BLSD ma facilmente comprensibile anche da chi non lo è. Dato che Villatella è una frazione molto lontana dal centro di Ventimiglia e le ambulanze impiegano parecchio tempo per raggiungerla, abbiamo scelto uno strumento che fosse adatto, in caso di necessità, anche per i più piccoli. Noi l’abbiamo comprato ma l’augurio è quello che non ce ne sia mai bisogno”.



Il defibrillatore è stato posizionato presso l’Agriturismo ‘Il Vecchio Frantoio’ raggiungibile in pochissimo tempo da tutti gli abitanti della frazione.