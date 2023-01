Sanremo: due alunni del Cassini alla seconda fase delle Olimpiadi delle lingue

Due alunni del liceo “G.D. Cassini”, Tiziano Mercuri e Samanda Vaqarri, hanno superato la prima fase del 13° Campionato Nazionale delle Lingue organizzato dall’Università di Urbino e rivolto agli alunni di tutte le quinte superiori d’Italia.



Tiziano e Samanda hanno superato un impegnativo test di livello B2-C1 nelle lingue Francese e Tedesco nella quale sono stati selezionati solo i 40 migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua. La seconda fase si terrà il 15 febbraio e vedrà gli alunni impegnati in una nuova difficile sfida per riuscire a raggiungere le finali che si terranno il 3 e 4 aprile presso il Collegio Raffaello di Urbino. Altri due alunni della scuola, pur avendo ottenuto punteggi molto alti, hanno mancato per pochissimo l’accesso nelle graduatorie di Inglese e Spagnolo e sono stati inseriti fra le riserve in attesa di un possibile ripescaggio. Questi risultati confermano l’eccellenza del liceo Cassini come polo per l’insegnamento delle lingue moderne che si affiancano alla sua grande tradizione nello studio delle lingue classiche.