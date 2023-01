Imperia: ancora in distribuzione gratuitamente il calendario 2023 degli Ultras Imperia

Dopo i festeggiamenti del 2022 per i 45 anni di Movimento Ultras in città, per il nuovo anno gli Ultras Imperia pensano a nuove iniziative. In questi giorni viene distribuito gratuitamente alle attività commerciali che hanno piacere di esporlo il calendario 2023, centenario della Città e del Club di calcio (U.S. Imperia). La foto raffigurata è la partita Imperia-Albenga vinta 2 a 0 il 18 dicembre scorso.

La coreografia della Curva Nord riporta il disegno a favore del mantenimento degli ospedali e dei punti nascita in Liguria e in particolare a difesa della sanità della nostra Provincia e Città. Per chi non lo avesse ricevuto e avrebbe il piacere di averlo scriva sulla pagina facebook Ultras Imperia.