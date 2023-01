Sanremo, gestione amministrativa della città, il punto di vista di 'Progetto Comune': "È sempre stata di destra"

"Il Sindaco Biancheri si è rivelato per ciò che è sempre stato nella sua gestione amministrativa di Sanremo, un uomo di destra, con politiche amministrative di destra, con amicizie di destra (vedi cene con Renzi e relativo endorsement), con il desiderio di privatizzazione tipiche di destra, compresa quella farsa parodia sulla difesa dell'acqua pubblica, sulla gestione, per quanto parziale, della Riviera Trasporti, e ovviamente alla politica di vendita dei beni pubblici". A dirlo sono i responsabili della lista civica 'Progetto Comune' che continuano: "Saranno molti coloro che si erano illusi in quello, che da anni sosteniamo non essere un centro sinistra, bensì una brutta copia del centro che 40 anni fa veniva rappresentato dalla Democrazia Cristiana, ma con altri valori almeno di coerenza. I fuoriusciti dal PD di poche settimane fa facevano prevedere tale mossa. Siamo e rimaniamo gli unici difensori del bene pubblico, gli unici a comprendere le difficoltà degli ultimi, gli unici a cercare di migliorare la qualità di vita dei sanremesi, senza interessi di lobby, a difendere una sanità pubblica, e senza compromessi con una società elitaria tanto distante da concittadini e dalle loro problematiche reali di vita".