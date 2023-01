Imperia, Laura Amoretti in corsa per la candidatura a sindaco. Resta in piedi l’ipotesi primarie

Si è riunito ieri sera nella sede del Pd di via San Giovanni a Imperia il cosiddetto tavolo del centrosinistra costituito allo scopo di formulare strategie in vista delle prossime elezioni amministrative e, naturalmente, individuare il candidato sindaco: presenti i rappresentanti del Partito democratico, i socialisti di ‘Imperia di tutti’, ‘Sinistra Italiana’, i Verdi, ‘Imperia al Centro’ e ‘Imperia Rinasce’ l’associazione che appoggia la candidatura del commissario della Postale Ivan Bracco.

Per la prima volta si è seduta al tavolo anche Laura Amoretti, consigliera Pari Opportunità della Regione Liguria, il cui nome per contendere la poltrona al primo cittadino in carica Claudio Scajola si sta facendo strada.

Con l’occasione la Amoretti ha illustrato il suo programma. Tuttavia, rimane viva l’ipotesi delle Primarie aperte per far scegliere al popolo del centrosinistra il candidato sindaco, ma in questo caso il Pd sarebbe orientato a presentare una propria candidatura, un membro della classe dirigente dem del capoluogo, magari il giovane segretario cittadino Massimiliano Cammarata. Le varie componenti del centrosinistra si sono date appuntamento alla settimana prossima.

Sull'altro fronte nella giornata di oggi è previsto un incontro tra il sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi e il sindaco Scajola. L’esponente leghista tenterà di convincere l’ex ministro ad accettare la presenza dei simboli di partito nella propria lista, ipotesi che Scajola ha già più volte scartato definendosi il “sindaco degli imperiesi e non del centrodestra".

Si profila, dunque, una contesa che vede da una parte il sindaco uscente Claudio Scajola alla guida di una formazione civica che comprende anche gli esponenti di ‘Cambiamo’, un candidato di centrosinistra, la formazione di Enrico Lauretti deciso ad andare da solo, uno di centrodestra (Fratelli d’Italia più Lega) il cui candidato potrebbe essere il colonnello dei carabinieri Luciano Zarbano, una lista di Rifondazione comunista e una del Movimento 5 Stelle alla quale sta lavorando il consigliere Stefano Semeria, subentrato da qualche mese alla ex candidata sindaco Maria Nella Ponte.