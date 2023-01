Per gli studenti dell'Istituto Colombo di Sanremo e Taggia: lezione di legalità con i Carabinieri e uno sguardo al post maturità

Gli studenti dell'IIS Colombo hanno partecipato a una speciale lezione con i Carabinieri di Sanremo. L'incontro si è svolto sia per gli alunni della sede matuziana, nell'Aula Magna, così come per i ragazzi del plesso di Taggia, gentilmente ospitati nella sede della Protezione Civile comunale, offerta per lo scopo.

L'incontro è stato promosso dalla Dirigente Scolastica, la dott.ssa Lucia Jacona, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, presente con il comandante di Sanremo, il capitano Massimiliano Corbo ed il comandante del distaccamento della benemerita matuziana, a Taggia, Alessio Gazzolo. Di fronte a loro la platea delle classi quinte che hanno ascoltato con attenzione gli interventi su temi di attualità.



"Tra gli argomenti si è puntato sulle infrazioni del codice stradale, sui reati connessi al cyberbullismo, approfondendo, in particolar modo, le effrazioni e gli illeciti che maggiormente interessano gli adolescenti, legati soprattutto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Si è insistito non soltanto sui rischi per la salute, ma anche sulle conseguenze civili e penali di comportamenti purtroppo assai diffusi e quel che è peggio, sottovalutati" - sottolinea la vicepreside del Colombo, Alessandra Cerri.



"Una seconda parte dell’incontro è stata invece dedicata all’orientamento degli allievi in uscita, intenzionati a entrare subito o, eventualmente dopo aver conseguito una laurea, nell’Arma dei Carabinieri. In particolar modo, dopo una descrizione generale dell’Organizzazione e delle singole professionalità che la compongono, è stata affrontata la questione dei concorsi e dunque delle non poche opportunità, per un neodiplomato che voglia intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine. Questo incontro, che non sarà né il primo né l’ultimo, attesta la costante sinergia fra la scuola e le altre istituzioni" - conclude.