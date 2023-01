A gennaio ogni sabato è Open Day all'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia (Video)

Da domani, 14 gennaio, tornano gli Open Day all'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. Per tutto il mese di gennaio, ogni sabato, dalle ore 10 alle ore 17, la scuola sarà aperta per accogliere genitori e studenti e mostrare l'offerta formativa che fa di questo istituto una vera e propria eccellenza nazionale.





Una giornata per scoprire le potenzialità dello storico Istituto E. Ruffini nella sede sul lungomare armese, grazie a una formula esperienziale. Frequentare l'Alberghiero apre oggi a molte possibilità lavorative in ambiti anche forse non così conosciuti ma in netta espansione. Pensiamo ad esempio a chi vuole diventare food blogger, food innovator, così come tecnico dell'industria alimentare, nutrizionista. Nuove strade lavorative che si affiancano a quelle più conosciute, consolidate e sempre importanti, come quella per diventare Chef, pasticcere, sommelier, enologo. Alberghiero però non vuol dire solo cucina o sala. Infatti c'è da tempo un occhio di riguardo anche al mondo dell'hotellerie e dei servizi rivolti all'accoglienza, per formare i direttori d'albergo, receptionist e guide turistiche di domani.