Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 13 a domenica 15 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 13 GENNAIO



SANREMO

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. ‘Mitteleuropa’: concerto dell’orchestra Carlo Felice di Genova diretta dal maestro Riccardo Minasi con Corrado Orlando (clarinetto), Luigi Tedone (fagotto). In programma musiche di Beethoven, Strauss, Widmann, Mozart. Duomo di Porto Maurizio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

VENTIMIGLIA



21.00. Concerto Jazz a cura dell’ensemble formato da Riggi, Cerruti, Magioncalda e con Ellade Bandini (15 euro). Teatro Comunale, via Aprosio 24, info 0184 235263 (biglietti online a questo link)

BORDIGHERA



15.30. Per la rassegna letteraria ‘Equi…libri’, Francesca Sensini presenta ‘Pascoli maledetto’ + intrattenimento musicale a cura di Luca Schiappacasse, chitarrista acustico e membro dei Ponente Folk Legacy. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero



FRANCIA

MONACO

20.00. Concerto di beneficienza dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo a sostegno di ‘Soupe de Nuit Monaco’. Philippe Bender, direttore, François-René Duchable, pianoforte, André Peyregne, presentazione. In programma: Bizet, Grieg, Liszt. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

20.30. Canzoni francesi e barocche (adattamento di Jacques Butaye) a cura dell’Ensemble Baroque de Nice. Église St-Martin-St-Augustin (più info)





SABATO 14 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

15.00-24.00. Luna Park in P iazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)



17.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, concerto dal titolo ‘Flauto dolce e flauto traverso protagonisti del barocco’ tenuto dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gianluca Greco e con la partecipazione del flautista veronese Tommaso Benciolini e Francesca Quarantiello, interprete di flauto dolce. In programma brani di di Georg Philipp Telemann e Carl Philipp Emanuel Bach. Ex Oratorio di Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero (più info)



17.30. ‘Testimoni di Accoglienza’: incontro promosso dalle Acli di Sanremo con gli autori dei libri ‘Ho imparato ad aspettare’ di Nazzareno Coppola e ‘Dieci tazze a colazione’ di Irene Renei. Moderare Flavio Di Malta, presidente del Circolo Acli San Martino. Museo Civico di Piazza Nota, ingresso libero



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



16.30. Presentazione dell’ultimo lavoro di Francesco Vatteone dal titolo ‘Il camposanto di Oneglia. Storie di una città’. Presenta il giornalista Stefano Delfino. Biblioteca Civica ‘L.Lagorio’, ingresso libero

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



16.00. ‘L’Armadio della Zia’: spettacolo per i più piccoli a cura del Teatro del Corvo (bambini fino ai 10 anni ingresso gratuito, ragazzi dagli 11 ai 17 anni 5 euro, adulti 10 euro, ultra 65enni 8 euro). Teatro Comunale, via Aprosio 24, info 0184 235263 (biglietti online a questo link)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, ingresso libero



TAGGIA ARMA



10.00. ‘Mappatura, proroga e doppio binario, riforma del demanio e stabilità per le attuali concessioni. Ripartiamo da qui!’: incontro promosso da CNA Imperia Balneari presso Villa Boselli ad Arma

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00-17.00. Giornata Porte Aperte da ‘Biancheri Creazioni’ con presentazione di due nuove linee di fiori: Levante® per gli anemoni e Moderna® per i ranuncoli. Serra Vetrina di Biancheri creazioni in via Braie 187, anche domani

CIVEZZA

14.00. ‘English Conversation Trekking’: semplice camminata alla scoperta dell’entroterra, con lo scopo di fare conversazione in lingua inglese sia durante la passeggiata che nelle soste, con la guida Marina Caramellino e l’insegnante Anna Concaro. Ritrovo presso la chiesa del paese, info e iscrizioni 337 1066940

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)



DOMENICA 15 GENNAIO



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

15.00-24.00. Luna Park in P iazzale Carlo Dapporto (ultimo giorno)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



21.00. ‘Le verdi colline dell'Africa’ con Sabina Guzzanti, affiancata da Giorgio Tirabassi: irriverente sperimentazione teatrale che gioca con lo spettatore, personale tributo della Guzzanti allo scrittore austriaco Peter Handke (20 euro). Palazzo del Parco, info e prenotazioni 0184 544633 (IAT)



SAN LORENZO AL MARE

9.00. Insieme sul Faudo’: seconda edizione del raduno cicloturistico con escursione libera in autogestione sino sul Faudo al Casone dei Partigiani. All’arrivo l'associazione Blu di Mare-Circolo Parasio offrirà un rinfresco. Partenza dalla ex stazione di San Lorenzo presso la ciclabile (evento a favore della manutenzione dei sentieri del Faudo)

16.00. Per la 7ª edizione della Rassegna ‘A Teatro per Merenda con mamma e papà’, ‘Sogno di un astronauta’: spettacolo di e con Agostino Retrò (6 euro). Sala Beckett del Teatro dell'Albero, info 347 7302028

DIANO MARINA



9.30. Le 5 miglia della Befana: corsa benefica non competitiva aperta a tutti a sostegno dell'Associazione Il cuore di Martina Onlus. Partenza da piazza del Comune, info e prenotazioni 348 2103204 (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

9.00-17.00. Mercatino di prodotti locali e artigianali (ogni terza domenica del mese)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

9.00-17.00. Giornata Porte Aperte da ‘Biancheri Creazioni’ con presentazione di due nuove linee di fiori: Levante® per gli anemoni e Moderna® per i ranuncoli. Serra Vetrina di Biancheri creazioni in via Braie 187

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)





