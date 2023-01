Target: Tipografia Sant’Erasmo, la passione per la tecnologia e il rispetto per la tradizione

La tipografia Sant’Erasmo nasce dalla passione di Sandrino Suraci per i disegni e le fotografie, dopo aver frequentato il liceo artistico il titolare decide infatti di conoscere questo mondo in maniera sempre più approfondita ed evolutiva. La tecnologia entrava in maniera sempre più dirompente nell’ambiente della comunicazione.

Oggi, la tipografia Sant’Erasmo si offre di accompagnare il cliente attraverso tutti gli aspetti della produzione. Sandrino Suraci e il suo team si occupano dell’ideazione, della stampa, della confezione di marchi aziendali, delle linee grafiche integrate, degli stampati pubblicitari e commerciali, della personalizzazione moduli e stampati fiscali, dei biglietti da visita, depliants, brochure, cataloghi, manifesti, volantini, libri e tanto altro.

Grazie alla tecnologia Computer To Plate (CTP) a 2400 DPI, l’azienda è in grado di provvedere internamente all’intero processo di prestampa, dalla creazione di imposizioni alla realizzazione di lastre per la stampa offset.

Il punto di forza della tipografia è sicuramente quello di rimanere aggiornati e attenti ai cambiamenti di tutti i giorni. Il servizio è sempre attento e accurato, garantito da una pluriennale esperienza tecnico-commerciale per trovare soluzioni ad ogni problematica e soddisfare le specifiche esigenze del cliente.

La costante interazione tra settore grafico e tipografico, unitamente alla possibilità per il committente di avere un referente unico nella Tipografica Sant’Erasmo, garantiscono alta qualità e rapidità di realizzazione. Il titolare e il suo staff hanno saputo mettere in sinergia passione, professionalità e serietà nell’affrontare con la massima attenzione ogni piccolo problema. La stretta collaborazione, la disponibilità a capire i problemi e la capacità di offrire sempre le soluzioni migliori, garantiscono il rapporto di fiducia con la clientela.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

