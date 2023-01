Pallamano, l'Abc Bordighera vince: ragazze ponentine al primo posto nella classifica del campionato francese

Sabato scorso, dopo tanti anni di assenza, l'Abc femminile torna a calcare il campo da gioco a Bordighera. La nuova formazione femminile di pallamano nasce dall'unione di giocatrici del San Camillo Imperia con quelle dell'Abc Bordighera.

“L'incontro è stata una bella partita, animata e combattuta, contro le ragazze del As Cannes-Mandelieu Handball“ - fa sapere l’Abc Bordighera - “Tutto l'incontro è stato piacevole e scorrevole con entrambe le formazioni che non si sono mai risparmiate e si sono rese protagoniste di giocate spettacolari. Il primo tempo è finito, 16 a 11, dominato dalle ponentine. Il secondo tempo è iniziato in rimonta per le francesi, che a tre minuti dalla fine del match raggiungono il pareggio, 22 pari. Le nostre potentine non si scoraggiano, serrano i ranghi, tirano fuori le ultime forze e tanta grinta. Con tre attacchi vincenti consecutivi riescono alla fine a conquistare la meritata vittoria. Il tabellone segna San Camillo-ABC 25 As Cannes-Mandelieu 22”.

“Questo risultato pone le ragazze ponentine al primo posto della classifica del campionato francese, comité des Alpes Maritimes, under 17 femminile. Bravissime ragazze! Buona la prima sul campo bordigotto!” - commenta l’Abc Bordighera - “Ringraziamo tutto lo staff del San Camillo Imperia e dell'Abc per l'impegno che mettono nell'organizzazione degli allenamenti, delle trasferte e per l'ottimo risultato ottenuto. Il prossimo incontro si disputerà in Francia sabato 14 gennaio”.