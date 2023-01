Calcio. Roberto Bordin torna allo Sheriff Tiraspol. Il messaggio del club: "Bentornato mister!"

Continua sulla rotta orientale la carriera in panchina di Roberto Bordin .

L'allenatore matuziano è stato infatti nominato nuovo tecnico della prima squadra dello Sheriff Tiraspol , la principale squadra del campionato moldavo che, recentemente, ha anche militato in Champions League.

Per Bordin non è la prima esperienza in Moldavia, dopo aver guidato la Nazionale nel 2021, e lo stesso Sheriff dal 2017 al 2018.