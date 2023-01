Bordighera, a maggio torna la "Marcia delle palme": sarà la 47esima edizione

A Bordighera torna la "Marcia delle palme". A organizzarla sarà sempre “Il Risveglio Bordigotto”, che ha deciso, vista la carenza di volontari, di creare una collaborazione con “Bordighera Bene Comune”, neonata associazione culturale che opera sul territorio cittadino.

Complice la situazione pandemica e soprattutto la mancanza di manodopera, l’evento si era interrotto nel 2019. Con forze nuove però la Marcia Delle Palme (arrivata alla 47esima edizione) sarà un evento attento alla tradizione ma rinnovato nell’organico e nell’organizzazione. A creare i presupposti affinché questa sinergia prendesse vita sono stati Massimiliano Bassi e Maura Traverso, membri di Bordighera Bene Comune e da sempre vicini al “Risveglio Bordigotto”.

I direttivi delle due associazioni si sono incontrati nella sede del “Risveglio Bordigotto” a Bordighera Alta, in una riunione capitanata da Cesare Masini, storico presidente del Risveglio. Le due associazioni hanno quindi unito le forze per riportare in vita un evento atteso da Bordighera e da tutto il comprensorio. "Come da tradizione, l’evento si svolgerà la domenica successiva alla festa patronale di Sant’Ampelio. L’appuntamento è quindi previsto per domenica 21 maggio e presto verranno indicate le modalità di iscrizione" - dicono gli organizzatori.