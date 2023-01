Sabato Open Day all'Istituto Colombo a Sanremo e Taggia: numerosi laboratori per conoscere l'offerta formativa

Sabato 14 gennaio 2023, l’Istituto Colombo apre le porte delle sedi di Sanremo e Taggia a studenti e famiglie che vorranno conoscere la ricca offerta formativa. La scuola rimarrà aperta dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.



"In mattinata sono previste attività laboratoriali rivolte ai ragazzi, per conoscere e sperimentare i nostri corsi di studio, mentre i genitori verranno accolti nelle rispettive sedi e poi potranno visitare l’Istituto e intrattenere colloqui individuali o a piccoli gruppi, per ricevere informazioni sui nostri vari indirizzi e su tutte le nostre proposte extracurriculari; nel pomeriggio, invece, sarà possibile effettuare la visita guidata dell’Istituto e acquisire informazioni sulla nostra offerta formativa da parte di docenti e studenti" - spiegano dall'Istituto.



Nella sede di Sanremo, in piazza Muccioli saranno attivi i seguenti laboratori



- To bit or not to bit LABORATORIO di INFORMATICA

- English in Action LABORATORIO lingua INGLESE

- Progetto e Modello LABORATORIO CAT

- Progettare Fashion LABORATORIO MODA

- Questione di Chimica LABORATORIO di CHIMICA



Nella sede di Taggia, in via San Francesco (ex Caserme Revelli) saranno attivi i seguenti laboratori:



- Il Marketing LABORATORIO di ECONOMIA

- Francese perché… LABORATORIO lingua FRANCESE

- Il piccolo fisico LABORATORIO di FISICA

- A Scuola con i campioni LABORATORIO SCIENZE MOTORIE.