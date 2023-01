Pallavolo: vittoria al tie-break per l'Unione Maschile Sanremo U19 nella trasferta di Finale Ligure

Vittoria per 3-2 dell'Unione Maschile Sanremo nella trasferta di Finale Ligure nel campionato Under 19. Partita molto combattuta su un campo difficile e inizio in salita per Ghiretti e compagni, che commettono troppi errori e cedono il primo parziale ai padroni di casa.

Reazione nel secondo e terzo set, condotti dai sanremesi grazie agli attacchi di Catalano e ad una buona correlazione muro-difesa. Troppi errori invece al servizio nel quarto set, vinto ai vantaggi dai finalesi. Nel set decisivo i sanremesi partono forte da subito e trascinati dagli attacchi di Borro e Serra riescono ad aggiudicarsi l'incontro.

La formazione: Catalano, Mauro, Antonellini, Ghiretti, Tinelli Gian Maria, Capacci (L), Fagioli, El Jaidouli, Serra, Borro Daniele (K), Corsaro e Bortesi (L).

Il commento dell'allenatore Michele Minaglia: “Sicuramente una vittoria importante soprattutto per il morale della squadra, ma dobbiamo continuare a lavorare perché commettiamo ancora troppi errori in molti frangenti”. Prossima gara domenica in casa, sempre contro Finale Ligure ma questa volta nel campionato di Prima Divisione.